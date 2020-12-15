Движение по Шулявскому мосту в Киеве, где произошел обвал фонарей, частично восстановили

Авария на Шулявском путепроводе Фото из открытых источников

Один из фонарей оказался из "другого" района, поэтому до прибытия еще одной группы следователей его запретили трогать

Движение по Шулявскому мосту в Киеве, где сегодня произошел обвал фонарей прямо на проезжую часть, частично восстановили.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Александра Бабихина.

Как отметила корреспондент, проехать по мосту можно в обе стороны, впрочем, количество полос, по которым движутся автомобили, ограничено. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая пытается установить причину падения фонарей. На месте присутствуют и представители аварийно-спасательных групп, которые занимаются демонтажем конструкций. Впрочем, завершить эти работы они не могут, потому что продолжаются следственные действия.

Во время падения фонарей на проезжую часть несколько водителей не успели среагировать, поэтому их автомобили получили повреждения. Известно, что в результате падения столбов повреждено около десятка авто. Водители до сих пор находятся в шоковом состоянии. К счастью, обошлось без пострадавших. Женщина-водитель говорит, что когда увидела, как опоры электропередач падают, как карточный домик, у нее едва сердце не остановилось. Еще один водитель жалуется, что его авто подверглось таким повреждениям, что вряд ли можно будет его восстановить. В то же время, мужчина рад, что удар пришелся на другую часть автомобиля, а не ему на голову. Водители готовятся отправлять свои разбитые машины на экспертизу.

Александра Бабихина добавила, что два столба уже забрали с дороги, а один до сих пор перекрывает часть проезжей части.

Заместитель командира коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения" Максим Крыжановский объяснил, почему произошла задержка с демонтажем конструкций: "Там работает следственно-оперативная группа, она с Соломенского района, как они говорят, этот столб – из Шевченковского района. Пока сюда не приедет следственно-оперативная группа из Шевченковского района, его сказали не трогать, чтобы он так лежал".

Он также отметил, что остальные два столба даже успели погрузить на грузовик, но по требованию следователей повернули назад, правда, не на проезжую часть, а на тротуар.

Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском путепроводе во время автомобильного движения повалились сразу три столба освещения, в связи с этим проезд через мост был заблокирован.

Добавим, городской голова Киева Виталий Кличко назвал возможного виновника падения столбов освещения на Шулявском путепроводе. По словам Кличко, в аварии виноват генеральный подрядчик, который отвечает за качество строительных работ.