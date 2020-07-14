Две группы кораблей НАТО вошли в Черное море для учений с Украиной и Болгарией

Группа SNMG2 прибыла в Черное море 9 июля, а SNMCMG2 - 7 июля

Корабли Второй постоянной военно‑морской группы НАТО (SNMG2) и Второй постоянной противоминной группы НАТО (SNMCMG2) вошли в черное море для участия в двух региональных учениях, организованных флотами Болгарии и Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного командования ВМС НАТО.

Согласно сообщению, группа SNMG2 прибыла в Черное море 9 июля и состоит из трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контрадмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании, с испанским фрегатом "Alvaro de Bazan" (F-101) в качестве флагмана.

"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 выполняет программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит в Черное море, первый с момента, когда я принял командование, соответствует направлению морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО с нашими союзниками и партнерами", - отметил командующий SNMG2.

Судна SNMCMG2 HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta 7 июля вышли в Черное море, где к ним присоединился румынский тральщик, и с которым они 10 июля прибыли в Бургас.

"С тремя странами-союзниками, Болгарией, Румынией и Турцией, и двумя региональными партнерами, Украиной и Грузией, граничащих с Черным морем, регулярно встречается Постоянная военно-морская группа в регионе. Кроме проведения патрулирования морской безопасности в международных водах, эти два учения помогут повысить совместимость между союзниками и региональными партнерами", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наєв сообщал, что в конце лета - начале осени в Украине состоятся крупные военные учения по отражению масштабного вторжения противника.