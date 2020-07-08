Два гослесхоза Закарпатья вырубили деревьев на около 10 млн гривен
Трем должностным лицам Ясинянского лесхоза сообщено о подозрении
Служба безопасности Украины задокументировала факты уничтожения леса в Ясинянском и Мокрянском государственных лесничествах на около 10 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Чиновники Ясинянского лесоохотничьего хозяйства, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, допустили проведение несанкционированных рубок деревьев ценных пород на территории госпредприятия.
В Мокрянском лесничестве представители госпредприятия способствовали незаконной вырубке древесины для ее дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.
В настоящее время трем лицам Ясинянского лесхоза сообщено о подозрении. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский срочно прилетел в Луганскую область, где пожарные доложили ему и министру МВД Арсену Авакову о ситуации вокруг лесных пожаров.