Два гослесхоза Закарпатья вырубили деревьев на около 10 млн гривен

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Трем должностным лицам Ясинянского лесхоза сообщено о подозрении

Служба безопасности Украины задокументировала факты уничтожения леса в Ясинянском и Мокрянском государственных лесничествах на около 10 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Чиновники Ясинянского лесоохотничьего хозяйства, ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, допустили проведение несанкционированных рубок деревьев ценных пород на территории госпредприятия.

В Мокрянском лесничестве представители госпредприятия способствовали незаконной вырубке древесины для ее дальнейшего сбыта", - говорится в сообщении.

В настоящее время трем лицам Ясинянского лесхоза сообщено о подозрении. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский срочно прилетел в Луганскую область, где пожарные доложили ему и министру МВД Арсену Авакову о ситуации вокруг лесных пожаров.