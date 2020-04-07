ДТП в Венгрии с украинцами: В МИД назвали количество пострадавших

Укринформ

Одного гражданина Украины, который получил телесные повреждения средней тяжести, еще оставят в больнице

Во время аварии с автобусом под Будапештом пострадало девять граждан Украины, из них пять госпитализированы. Об этом директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщил в комментарии "Укринформ".

По его словам, авария произошла в 3.20 7 апреля. По оперативной информации полиции области Хевеш, причиной ДТП стало то, что водитель микроавтобуса заснул за рулем, в результате транспортное средство съехал на обочину и перевернулся.

"В результате ДТП пострадали 9 граждан Украины, из которых 5 человек доставлены в областную больницу Хевеш", - заявил дипломат.

Он добавил, что Консульство Украины выясняет состояние больных в лечебных заведениях и детали ДТП в полиции. Четверо украинцев должны выписать из больницы сегодня и доставить до границы с Украиной, где их встретят знакомые и родственники.

Четырех из пяти украинцев, которые находятся в медучреждении города Эгер, должны выписать в ближайшее время. Одного гражданина Украины, который получил телесные повреждения средней тяжести, еще оставят в больнице.

Как сообщалось ранее, в Венгрии произошло ДТП в которую попал автобус с эвакуированными украинцами. Двое пассажиров в тяжелом состоянии.