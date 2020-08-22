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ДТП в Полтавской области: Трое пассажиров погибли, двое из них – дети

Еще три человека госпитализированы

ДТП в Полтавской области Национальная полиция Украины в Полтавской области

На Полтавщине в ночь на 22 августа произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Отмечается, что инцидент произошел около 2 часов ночи на трассе Киев-Харьков. В результате ДТП водитель легковушки и двое детей 2016 и 2018 года рождения, которые находились в автомобиле, погибли. Еще одна пассажирка автомобиля 1990 года рождения получила телесные повреждения, ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Кроме того, с травмами в больницу доставили водителя и пассажира грузовика.

В пресс-службе ГСЧС Полтавской области сообщили, что спасателям пришлось разблокировать погибших и пострадавших из легковушки гидравлическим инструментом.

Напомним, недавно смертельная авария произошла в Херсонской области. Там в результате столкновения двух автомобилей погиб пассажир одного из транспортных средств и двое его малолетних детей.

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Ранее на трассе Киев-Харьков расстреляли элитный автомобиль, в салоне которого нашли тело мужчины. По предварительным данным, погибшим оказался житель Донецкой области, 1985 года рождения. 

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