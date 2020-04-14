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Дождь не помогает: В Чернобыльской зоне все еще тлеет трава

Фото из открытых источников

Тушение пожаров продолжается до сих пор

В Чернобыльской зоне до сих пор наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами несмотря на то, что накануне вечером пошел дождь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения по состоянию на 7 утра 14 апреля продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

Подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ).

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС).

13 апреля авиатехника совершила 227 сбросов – 538 т воды.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне, не сможет достичь хранилищ с отработанным ядерным топливом.

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