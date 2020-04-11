Дошел до всех регионов: В Николаевской области обнаружили первые два случая COVID-19
Диагностировали коронавирус у людей, которые вернулись из Польши
В Николаевской области, где ранее не фиксировали вспышки COVID-19, подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает УП.
"У нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксировано случаев коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая зафиксировано в Николаевской области, в Вознесенском районе", - заметил он.
В частности, COVID-19 диагностировали у людей, которые вернулись из Польши.
Также Ляшко объяснил, что эти люди не вошли в статистику за предыдущие сутки, ведь диагноз подтвердили перед брифингом.
Напомним, в Николаеве проверили тесты на коронавирус, все оказались отрицательными.
Однако, впоследствии санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области выявили нарушения в диагностировании COVID-19.
Также известно, что СБУ проверяет Николаевскую ОГА из-за отсутствия заражений COVID-19.