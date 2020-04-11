Дошел до всех регионов: В Николаевской области обнаружили первые два случая COVID-19

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко из открытых источников

Диагностировали коронавирус у людей, которые вернулись из Польши

В Николаевской области, где ранее не фиксировали вспышки COVID-19, подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает УП.

"У нас уже нет ни одной области, в которой не зафиксировано случаев коронавирусной болезни. Сегодня первые два случая зафиксировано в Николаевской области, в Вознесенском районе", - заметил он.

В частности, COVID-19 диагностировали у людей, которые вернулись из Польши.

Также Ляшко объяснил, что эти люди не вошли в статистику за предыдущие сутки, ведь диагноз подтвердили перед брифингом.

Напомним, в Николаеве проверили тесты на коронавирус, все оказались отрицательными.

Однако, впоследствии санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Николаевской области выявили нарушения в диагностировании COVID-19.

Также известно, что СБУ проверяет Николаевскую ОГА из-за отсутствия заражений COVID-19.