Допрос 40 свидетелей и более 50 экспертиз: В ГБР рассказали детали расследования авиакатастрофы Ан-26

Место авиакатастрофы АН-26 ГСНС

В частности, были назначены судебно-медицинские и генетико-молекулярные экспертизы

В Государственном бюро расследований рассказали, как идет расследование авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, по состоянию на понедельник, 28 сентября, следователями ГБР в рамках уголовного производства, начатого по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия, был проведен ряд следственных действий:

осмотр места происшествия, во время которого обнаружено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);

осмотр останков 25 погибших с участием судебно-медицинских экспертов;

назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы грунта на месте происшествия;

в воинской части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;

допрошено в качестве свидетелей более 40 человек;

обеспечено отнятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

назначены 25 генетико-молекулярных экспертиз;

истребованы документы о проведении ремонта и продлении ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генно-молекулярных экспертиз.

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Кроме этого, в ГБР подчеркнули, что после проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут их родственникам в кратчайшие сроки.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 поблизости города Чугуев в Харьковской области произошла авиакатастрофа – упал военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

Утром в субботу, 26 сентября, в больнице умер курсант, который попал в очень тяжелом состоянии в медучреждение после падения военного самолета.

В это же день спасатели, работавшие на месте трагедии, нашли тела всех погибших в катастрофе: всего погибло 26 человек.

Впоследствии Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список погибших в результате авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области.