Должностному лицу ФСБ РФ объявили подозрение в подстрекательстве украинских военных к госизмене

Должностному лицу ФСБ РФ сообщено подозрение в подстрекательстве к государственной измене Фото из открытых источников

Российскому чиновнику инкриминируют подстрекательство к совершению государственной измены, ведении агрессивной войны против Украины

Следователи Службы безопасности Украины сообщили подозрение должностному лицу Федеральной службы безопасности Российской Федерации в разработке плана оккупации Крыма и подстрекательстве украинских военных к государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным следователей, в феврале-марте 2014 года российский чиновник, находясь в Симферополе, совершал действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности. Действовал мужчина по предварительному сговору с другими представителями ФСБ и Вооруженных Сил РФ.

"Таким образом, был реализован заранее разработанный преступный план оккупации и последующей аннексии территории полуострова Крым", - добавили в пресс-центре ОГП.

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Кроме этого, российский чиновник с помощью подкупа и угроз призвал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, Симферопольского пограничного отряда, дислоцированного в Крыму, содействовать оккупации полуострова. В частности, речь идет о непрепятствовании сопротивлению подрывным действиям военных подразделений РФ и переходе на сторону российской пограничной службы.

В связи с этим работнику ФСБ РФ сообщили о подозрении в подстрекательстве к совершению государственной измены, ведении агрессивной войны против Украины и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Напомним, недавно бывшему заместителю Министра обороны Украины объявили о подозрении в деле о закупке некачественных бронежилетов, которые не способны защитить военнослужащих от огнестрельных поражений.