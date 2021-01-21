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"Должность" в Офисе президента за взятку: Злоумышленнику избрали меру пресечения

Разоблачение мошенника, обещавшего "трудоустройство" в ОП Офис генерального прокурора

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве

Суд избрал мера пресечения в виде содержания под стражей или 2,8 млн грн залога для фигуранта по делу о трудоустройство в Офис президента Украины за взятку. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Гражданину, которого подозревают в покушении на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 2,8 млн грн", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

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Напомним, 19 января при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора был разоблачен гражданин, который обещал "трудоустройство" в офисе президента Украины за 200 тысяч долларов.

Мошенника задержали при получении первой части денег на сумму 100 тыс. долларов.

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