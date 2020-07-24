До разговора с луцким террористом Зеленского готовили психологи и переговорщики, – Корниенко

Александр Корниенко. Слуга Народа / Facebook

"Слуга народа" – человекоцентричная сила, поэтому, если речь идет о жизни людей, президент будет все делать, чтобы ее сохранить

Президента Украины Владимира Зеленского готовили к разговору с луцким террористом психологи и переговорщики.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Политик, комментируя решение Зеленского пойти на переговоры с луцким террористом, заметил, что президент неоднократно отмечал, что жизнь человека для него самое важное.

"И именно в этом случае я думаю, что в принципе президент сделал то, что он должен был сделать. Он понимает всю ситуацию. И насколько мне известно, он готовился к этому. То есть это была определенная подготовка и с психологами, и с переговорщиками, которые помогли ему этот разговор провести с господином, который захватил заложников, и в результате чего он действительно пошел на сотрудничество, фактически освободил заложников и сдался нашим правоохранителям", – сказал Александр Корниенко.

Новости по теме: Ни в коем случае нельзя было втягивать в этот процесс президента: Катеринчук об освобождении заложников в Луцке

Политик подчеркнул, что "Слуга народа" – человекоцентричная сила, поэтому, если речь идет о жизни людей, то президент будет все делать, чтобы его сохранить.

"Он показывал это и при обменах, которые были, когда мы очень много людей вернули в Украину, и, надеемся, что вернем еще. Это все направлено на то, чтобы сохранить жизнь людей", – подчеркнул председатель партии "Слуга народа".

Новости по теме: Что не так с терактом в Луцке?

Напомним, 21 июля в центре Луцка на Театральной площади, мужчина с взрывчаткой и оружием захватил маршрутку. По словам очевидцев происшествия, выстрелы звучали каждые 10 минут.

Позже преступник заявил, что в городе есть еще один автобус с заложниками и в другом людном месте спрятана взрывчатка. Также появилось видео с места событий.

Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль, а министр МВД Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Впоследствии Владимир Зеленский выполнил требования мужчины, который взял заложников в Луцке. В частности, на видео гарант призывает всех посмотреть фильм "Земляне".

Около 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех заложников освободили, а правоохранители задержали Максима Кривоша.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками, имел сообщников. Нескольких из них уже задержали.

Сегодня, 23 июля луцком террористу Кривошу избрали меру пресечения.