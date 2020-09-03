До 5 сентября затонувший танкер "Делфи" отбуксируют в порт для демонтажа

Затонувший танкер "Делфи" Скриншот видео

К судну подогнали баржу

В море у берегов Одессы работа по поднятию затонувшего танкера "Делфи" сдвинулась с мертвой точки: накануне к судну подогнали баржу, чтобы загрузить на нее срезанную ранее мачту, а в течение 3-5 сентября танкер должны отбуксировать к порту.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Андрей Лащ.

"Запчасти, которые нужно с танкера забрать, поднимает плавучий кран. Мы знаем, что на все эти работы, возможно, из городского бюджета будет потрачено более 400 тысяч гривен", – отметил корреспондент.

Андрей Лащ отметил, что возле затонувшего судна, где произошел разлив топлива, для того, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, используют специальные сорбенты.

"В течение 3-5 сентября танкер должны отбуксировать в порт и там будут происходить необходимые работы по демонтажу плавсредства", – добавил корреспондент.

Напомним, танкер "Делфи" под флагом Молдовы сел на мель недалеко от Одессы 22 ноября 2019 года. Тогда капитан судна отказывался подать сигнал SOS и эвакуироваться без разрешения судовладельца.

В январе 2020 года Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту аварии танкера-бункеровщика "Делфи" у побережья Одессы и заявила, что основными причинами аварии стали нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

В феврале этого года капитану танкера "Делфи" сообщили о подозрении. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время 26 июля события вокруг танкера "Делфи" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.