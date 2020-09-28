ДНК-экспертизу для идентификации погибших в катастрофе Ан-26 проведут в сокращенном режиме, – председатель Харьковской ОГА

"Черные ящики" самолета АН-26 нашли и начали расшифровывать Фото из открытых источников

Забор материала для ДНК-анализов сделали у семей всех погибших

Материал для ДНК-анализов сдали все семьи погибших в результате падения самолета Ан-26, экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме – до двух недель.

Об этом во время брифинга заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Алексей Кучер проинформировал, что назначены 25 экспертиз по всем погибшим в результате падения самолета Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По его словам, материал для ДНК-анализов сдали все семьи погибших в катастрофе.

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"Мы от себя настаивали на том, чтобы экспертизы были проведены как можно скорее, на этом настаивал и президент Украины, и нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены даже в сокращенном режиме – до двух недель, до 14 дней", – сказал Алексей Кучер.

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Как добавила корреспондентка Валерия Бабич, завтра состоится церемония прощания с одним из погибших.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета Ан-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.