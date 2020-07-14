Дмитрий Спивак: Увольнение Сытника – тест на то, или Украина государство, или "банановая республика"

Дмитрий Спивак. Фото из открытых источников

За 5 лет работы Сытник не показал никаких результатов

Увольнение руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника – это тест для Украины на то, государство ли она, или "банановая республика".

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Гость программы отметил: нет в мире ни одной страны, где человек, который судом признан причастным к коррупции, может официально возглавлять Антикоррупционное бюро. Но в Украине возможно все.

"И я считаю, что сейчас опять появилось 155 подписей народных депутатов, которые должны проголосовать новый закон, который даст возможность освободить Сытника. И знаете, это тест на то, или мы государство, или мы уже совсем превратились в колонию, в "банановую республику"", – заявил Дмитрий Спивак.

Более того, добавил он, директор Национального антикоррупционного бюро вообще не показал никаких результатов работы.

"Нет вообще ничего. За 5 лет работы! Я даже не хочу сейчас тратить время, я просто обрисовал суть. А почему так работают "соросята"? То они так работают во всем мире. Их задача – лоббировать то, что необходимо и отражать и защищать тех, на кого нападают какие-то депутаты", – прокомментировал Дмитрий Спивак.

Напомним, ранее народный депутат Андрей Деркач обвинил Артема Сытника в целом ряде преступлений и привел доказательства, которые свидетельствуют о работе руководителя НАБУ и его подчиненных на посольство другого государства.