live
Новости » События Читати новину українською

Директора Музея Революции Достоинства вызывают на допрос

Директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло Фото из открытых источников

Допрос запланирован на 27 ноября

Директора Национального музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в Национальную полицию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. У Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол", - рассказал Пошивайло.

Он также отметил, что допрос запланирован на 15:00 в пятницу, 27 ноября. 

Новости по теме: Есть основания полагать, что деньги на Музей Революции Достоинства разворованы, - прокурор Киева

Напомним, 19 ноября в Киеве сотрудники отдела Следственного управления по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности пришли с обысками в Национальный музей Революции Достоинства. 

Позже юрист Андрей Портнов отметил, что обыски связаны с кражей более 100 миллионов гривен, выделенных на строительство мемориала на Аллее Небесной Сотни.

В понедельник, 23 ноября, в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни - Музее Революции Достоинства - снова прошли обыски.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Украинцы вышли под посольство США с митингом против внешнего управления "Оппозиционная платформа – За жизнь": Силовики втоптали в грязь ценности свободы и демократии у стен посольства США Анатолий Бурмич под посольством США: Украину превратили в нищую страну, из которой бегут люди Украинцам не нужно насаждение псевдодемократии: Черный во время акции под посольством США обратился к американцам
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |
Суверенитет в современном мире: Под каблуком Запада |
Зеленский против кризиса КСУ. Искажение COVID-статистики. Деньги врачам | Ток-шоу
Будет тотальный локдаун? Эффективность
Даниил Гетманцев | Ток-шоу
Локдаун под елку. Жвания вернулся в Украину. Языковой вопрос | Ток-шоу