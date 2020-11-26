Директора Музея Революции Достоинства вызывают на допрос
Допрос запланирован на 27 ноября
Директора Национального музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в Национальную полицию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. У Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол", - рассказал Пошивайло.
Он также отметил, что допрос запланирован на 15:00 в пятницу, 27 ноября.
Напомним, 19 ноября в Киеве сотрудники отдела Следственного управления по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности пришли с обысками в Национальный музей Революции Достоинства.
Позже юрист Андрей Портнов отметил, что обыски связаны с кражей более 100 миллионов гривен, выделенных на строительство мемориала на Аллее Небесной Сотни.
В понедельник, 23 ноября, в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни - Музее Революции Достоинства - снова прошли обыски.