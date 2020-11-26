Директора Музея Революции Достоинства вызывают на допрос

Директор Национального музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло Фото из открытых источников

Допрос запланирован на 27 ноября

Директора Национального музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос в Национальную полицию. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. У Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол", - рассказал Пошивайло.

Он также отметил, что допрос запланирован на 15:00 в пятницу, 27 ноября.

Напомним, 19 ноября в Киеве сотрудники отдела Следственного управления по расследованию преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности пришли с обысками в Национальный музей Революции Достоинства.

Позже юрист Андрей Портнов отметил, что обыски связаны с кражей более 100 миллионов гривен, выделенных на строительство мемориала на Аллее Небесной Сотни.

В понедельник, 23 ноября, в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни - Музее Революции Достоинства - снова прошли обыски.