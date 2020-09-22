Директора госпредприятия НАН поймали на взятке в 200 тыс. долларов за выделение участка земли
Также правоохранители разоблачили пособника директора
Директора государственного предприятия Национальной академии наук Украины и его пособника разоблачили на вымогательстве 200 тыс. долларов взятки за влияние на принятие решения о выделении земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, в период с июля 2020 года по настоящее время руководитель госпредприятия при пособничестве своего знакомого потребовал от директора частного предприятия 200 тыс. долларов США за содействие в принятии решения должностными лицами НАН Украины о выделении земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома.
Как отмечается, пособника директора задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме 10 тыс. долларов США.
Как отмечается, в настоящее время директору государственного предприятия и его пособнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).
Напомним, ранее разоблачили на передачи взятки в несколько тысяч долларов председателя Харьковского окружного административного суда.