Директор больницы Черкасс нанес миллионные убытки при закупке медицинского оборудования
Злоумышленники завладели средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен
Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в причинении миллионного ущерба бюджету города при закупке медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Следствие установило, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией на почти 15 млн гривен для закупки диагностического оборудования, стоимость которого была искусственно завышена.
В результате злоумышленники завладели средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен.
Сейчас руководителю медицинского учреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
Напомним, в Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований, в результате чего государству нанесен ущерб на 17 миллионов гривен.