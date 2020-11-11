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Директор больницы Черкасс нанес миллионные убытки при закупке медицинского оборудования

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Злоумышленники завладели средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен

Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в причинении миллионного ущерба бюджету города при закупке медицинского оборудования. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следствие установило, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией на почти 15 млн гривен для закупки диагностического оборудования, стоимость которого была искусственно завышена. 

В результате злоумышленники завладели средствами городского бюджета в размере более 3 млн гривен.

Сейчас руководителю медицинского учреждения сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

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Напомним, в Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований, в результате чего государству нанесен ущерб на 17 миллионов гривен.

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