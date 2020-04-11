Динамика тревожная: Кличко заявил о 48 новых случаях COVID-19 в столице, среди которых 5 - это медики

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

За минувшие сутки был зафиксирован и один летальный случай

Количество киевлян, заболевших коронавирусом, за минувшие сутки увеличилось на 48 человек, среди них есть пять медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он назвал подобную динамику "тревожной" и добавил, что за прошедшие сутки произошел еще один летальный случай.

"В целом в Киеве уже 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил Кличко.

Известно, что заболели:

20 женщин в возрасте от 21 до 82 лет;

Три девочки - 3, 11 и 15 лет;

24 мужчины в возрасте от 20 до 82 лет;

12-летний мальчик.

В больницы столицы госпитализировали 24 пациента, а остальные лечатся дома под контролем медиков.

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"Я еще раз обращаюсь ко всем: не преуменьшайте угрозу, не пренебрегайте правилами! И напомню: на этих выходных, для контроля за соблюдением ограничений, правоохранители будут нести усиленную службу - увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в публичных местах Киева. Поэтому, не идите туда, где вас могут оштрафовать!￼ Оставайтесь дома!", - предупредил Кличко.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 11 апреля в Украине зафиксировали 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Тем временем стало известно, что в Николаевской области обнаружили первые два случая COVID-19.