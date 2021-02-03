Диктатура – это указ президента о закрытии трех телеканалов без инфраструктурных и конституционных органов, – Портнов

Андрей Портнов Фото из открытых источников

Указ президента является абсолютно незаконным, даже, несмотря на то, что базируется на решении СНБО, отмечает юрист

Диктатура - это указ действующего президента Украины относительно прекращение вещания трех украинских телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Об этом во время включения на телеканале ZIK заявил юрист Андрей Портнов.

"С точки зрения политологии, диктатура – это такая форма правления власти, при которой правитель или правящая группа, осуществляет свое правление прямым директивным путем. Это именно то, что мы только что увидели в указе президента, который без судебной состязательной процедуры принял волюнтаристское решение. Он закрыл телевизионные каналы без инфраструктурных и конституционных органов. Имею в виду, что Нацсовет не принимал в этом решении участия, не принимали участия каналы, не было возможностей у защиты привести контраргументы и объяснить все в открытом судебном процессе", – заявил Андрей Портнов.

Следовательно, продолжил юрист, указ президента является абсолютно незаконным, даже несмотря на то, что базируется на решении СНБО.

Кроме этого Портнов отметил, что закон Украины о санкциях предусматривает введение санкции только в отношении иностранных государств, юридических лиц, находящихся под контролем иностранных государств, или физического лица нерезидента, а также в отношении субъектов, осуществляющих террористическую деятельность.

"Напомню, чтобы признать чью-то деятельность террористической, должен быть приговор суда. Его нет. Три телеканала -" 112 Украина", NewsOne и ZiK принадлежат украинскому гражданину, который никак не аффилирован с компаниями-нерезидентами. То есть фактически это решение принять вопреки Конституции и закону о санкциях", – акцентировал юрист.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины приняла решение о прекращении вещания трех телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Народный депутат Украины Тарас Козак, владелец медиахолдинга "Новости", в который входят телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK, прокомментировал решение СНБО о закрытии телеканалов.

По словам политика, такие действия СНБО - это политическая расправа со стороны президента Зеленского.