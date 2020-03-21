ДФС провела обыск в Доме Футбола по делу о хищении средств руководством УАФ

Андрей Павелко

Обыск связан с расследованием незаконного завладения руководством УАФ средствами Ассоциации

В пятницу, 20 марта, Следственное управление финансовых расследований ГУ ДФС в городе Киеве провело обыск в Украинской ассоциации футбола, которую возглавляет бывший председатель бюджетного комитета ВР Андрей Павелко. Об этом сообщают Политические новости со ссылкой на источники из УАФ.

Как отмечается, обыск связан с расследованием незаконного завладения руководством УАФ средствами Ассоциации на сумму свыше 80 миллионов гривен.

По предварительной информации, следствие установило, что в течение 2018-2019 гг. УАФ перечисляла средства, которые предназначались на развитие украинского футбола и организацию футбольных мероприятий, ряда подконтрольных себе ФОТ. Товары и услуги фактически закупались по завышенным ценам или вообще не поставлялись. Этот факт свидетельствует о фиктивности сделок. В свою очередь, фиктивные предприниматели за вознаграждение обналичивали полученные от УАФ средства и передавали недобросовестным руководителям УАФ.

В ходе обыска было обнаружено и изъято финансовую документацию УАФ для расследования обстоятельств совершения преступления и установления причастности к нему конкретных функционеров национальной футбольной ассоциации.

Напомним, федерация футбола города Киев выступила с заявлением относительно очередного громкого скандала, связанного с возглавляемой Андреем Павелко ФФУ/УАФ.