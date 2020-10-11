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Десятки эвакуированных, один погибший: В Харькове произошел пожар в многоэтажке

В Харькове произошел пожар в многоэтажке Фото из открытых источников

Возгорание случилось в одной из квартир на первом этаже

В субботу вечером, 10 октября, в Харькове произошел пожар в двенадцатиэтажном доме, в связи с этим жильцов принудительно эвакуировали. Во время тушения огня в одной из квартир нашли тело погибшего владельца. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

По данным спасателей, информация о пожаре в многоэтажке по адресу улица Кричевского, 39 поступила примерно в 19:22. Как выяснилось, возгорание возникло в квартире на первом этаже.

По прибытии пожарных в комнате квартиры горели мебель и домашние вещи на площади 8 квадратных метров.

"Из-за сильного задымления верхних этажей бойцам 22-й части ГСЧС пришлось организовать эвакуацию жителей всего подъезда. Всего под их наблюдением успешно эвакуировались на свежий воздух 33 человека", - отметили в ГСЧС. 

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Кроме этого, во время проведения разведки в горящем доме было обнаружено тело погибшего ее владельца, 1969 года рождения.

Огонь удалось локализовать в 19:49, а в 20:38 пожар полностью ликвидировали. 

Пожар в многоэтажке Харькова ГСЧС

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.

Напомним, недавно в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме на восемь квартир. В результате погибли по меньшей мере два человека, а к ликвидации огня было привлечено более полусотни спасателей. 

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