Держал в ошейнике и бил: В Кривом Роге мужчина пытал знакомого ради денег

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Мужчину похитили возле его собственного дома

В Кривом Роге мужчина двое суток держал своего знакомого и привязи, бил его и требовал деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, 27-летнего пострадавшего возле собственного дома похитил его приятель. Мужчина поймал его у подъезда и заставил сесть в автомобиль, после чего отвез в собственную квартиру. Там злоумышленник надел на знакомого собачий ошейник и привязал.

После этого мужчина в течение двух дней издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Кроме этого, он отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии пришел и похитил ценные вещи.

Позже один из свидетелей происшествия сообщил об инциденте в полицию, после чего, 24 июля правоохранители освободили потерпевшего. На момент выявления у мужчины на теле были многочисленные телесные повреждения, с которыми его доставили в больницу.

На месте задержания полиция обнаружила доказательства пытки Нацполіція

Кроме этого, в квартире на месте преступления обнаружили 31-летнего злоумышленника, который пытал пострадавшего. Мужчину задержали и открыли в отношении него уголовные производства по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 1 статьи 127 (истязание) и части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, недавно в Кривом Роге трое мужчин похитили подростков и пытали их в подвале гаража. Сначала злоумышленники им надели на головы пакеты и в багажнике автомобиля BMW и вывезли в лесополосу, где били и издевались. После этого их переместили в подвал.