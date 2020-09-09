Депутаты ПП "Укроп" Гришин и Прасол задействованы в рейдерстве и схематозах, - расследование

Депутаты партии "Укроп" Ярослав Гришин и Михаил Прасол Фото из открытых источников

В Запорожье депутаты партии "Укроп" Ярослав Гришин и Михаил Прасол отличились участием в отмывании средств, рейдерстве и бюджетном схематозе. Об этом идет речь в журналистком расследовании "Особливий погляд".



В программе отмечено, что глава фракции "Укроп" в областном совете Ярослав Гришин известен схемой выделения материальной помощи "мертвым душам" из своего депутатского фонда. Журналисты установили, что из списка якобы получателей матпомощи, практически никто о ее получении не помнит, в том числе и Панчак Л.В., помощник Прасола М.В. Списке получателей также фигурируют сотрудники юридической фирмы “Гришин и партнеры”, а также их родственники. Тем временем, это были средства местного бюджета, которые ушли в нужном Гришину направлении, - отмечается в программе "5 канала". При этом, остается непонятным как именно распределялись средства, как и порядок их выплат.

Фото из открытых источников



Этот эпизод не единичный случай сочетания мандата с решением личных вопросов, - говорят журналисты "5 канала". Руководитель ОО "Запорожский центр расследований" Сергей Сидоров рассказал об участии Гришина в корпоративном конфликте вокруг завода "Перетворювач".

По его словам, это был долгий корпоративный конфликт между учредителями. Гришин выступал на стороне миноритария, который вмешивался в работу завода. Он выступал как адвокат, но при этом писал депутатские обращения разные", - говорит Сидоров.

По словам председателя областной организации "Демократична Сокира" Александра Лебедя, еще одной "серым пятном" на депутатской биографии юриста Гришина стало банкротство "Запорожского завода высоковольтной аппаратуры". Завод проходит процедуру банкротства и задолжал сотрудникам 16 млн. грн. Свою помощь людям предложил Гришин, но, как позже стало известно, именно юрфирма Ярослава Гришина оспорила арест имущества завода. Это позволило собственнику вывести все имущество завода на новое юрлицо, а завод ликвидировать.

Не только Гришин вызывает вопросы своей бурной деятельностью, но и Михаил Прасол, - говорят активисты Запорожье. "Несколько миллионов гривен на тендеры его окружения по очень завышенным ценам - это его цена, как человека, который пришел к власти на патриотических чувствах горожан в 2015 году", - говорит в программе "5 канала" Максим Дрозденко. То есть, фактически, Прасол использует тендеры как возможность "отмыть" деньги городского бюджета, - стандартный схематоз. Кроме того, Прасол и Гришин отличились вмешательством в работу бизнеса. Александр Лебедь рассказал журналистам, что в свое время Прасол инициировал наезд на сеть магазинов "Бочка", чтобы избежать конкуренции со своей сетью "Море пива".

Журналисты "5 канала" делают вывод – представители партии "Укроп" за время своей деятельности в запорожском областном и городском советах полностью дискредитировали себя своими действиями.

Как ранее сообщалось, на выборах мэра в городе Запорожье ключевым оппонентом действующего главы Буряка политологи называют представителя партии "Слуга народа" Евгения Шевченко.