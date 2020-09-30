Депутат Яна Зинкевич во второй раз заболела COVID-19

Яна Зинкевич

По ее словам, из симптомов у нее лишь сильная усталость

Народный депутат Украины от фракции "Европейской солидарности" Яна Зинкевич во второй раз заболела COVID-19. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Друзья! Сегодня мы сдавали всей фракцией анализы на коронавирус. К сожалению у меня тоже положительный результат... Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении", - написала Зинкевич.

Нардеп призвала всех, с кем она контактировала последние несколько дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. А до того времени, она советует придерживаться самоизоляции.

По ее словам, из симптомов у нее лишь сильная усталость.

Напомним, накануне стало известно, что лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19.