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Деньги тратят на президентские "люксы" и фуршеты с шейхами! – Добродомов о расходах "Укроборонсервиса"

Однако в НАБУ состава преступления не увидели, отметил нардеп предыдущего созыва

Среди расходов компании "Укроборонсервис" были расходы на проживание в президентских пятизвездочных "люксах" и на фуршеты с шейхами.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Добродомов.

Гость студии рассказал о своей работе в "антикоррупционном" комитете парламента предыдущего созыва, вспомнив несколько фактов о расходах "Укроборонсервиса", – компании, которая продает оружие.

"Когда я увидел, сколько денег они тратят на то, что живут в пятизвездочных "люксах" президентских, как они берут прогонные деньги так называемые на фуршеты с шейхами... Ну, шейхи – самые бедные, им надо однозначно столы накрывать где-то в Саудовской Аравии или там, куда мы еще продавали. И насколько эти сведения никого вообще не заинтересовали, когда мы составили соответствующий акт с грифом "секретно", бесспорно, и отправили его и сказали – друзья, да это же средства! Это же огромные средства, которые можно было направить... Таких фактов – полно. Там были факты закупки беспилотников, которые были вдвое дороже, чем нужно было", – сказал Дмитрий Добродомов.

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Гость студии отметил, что упомянутые материалы направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины, однако пришел ответ о том, что состава преступления в изложенных фактах детективы НАБУ не видят.

Как сообщали, генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус написал заявление об отставке.

Сразу после отставки Айвараса Абромавичуса с поста генерального директора "Укроборонпрома" необходимо пересмотреть структуру концерна и сократить штат. К такому выводу пришли авторы статьи "Год Абромавичуса в "Укроборонпроме": крутое пике "новой команды", опубликованный на Defence Express.

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