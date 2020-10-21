Дело Шеремета: Всем обвиняемым продлили меры пресечения до декабря

Фигуранты дела Шеремета - Кузьменко, Антоненко, Дугарь Фото из открытых источников

Прокурор просил продлить всем обвиняемым их меры пресечения

Шевченковский районный суд города Киева продлил меры пресечения всем троим подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что Андрей Антоненко остался под стражей до 19 декабря, Юлию Кузьменко оставили под домашним арестом и снова надели электронный браслет, а Яне Дугарь оставили залог.

Прокурор просил продлить всем обвиняемым их меры пресечения.

На Юлию Кузьменко, которая находится под домашним арестом, просили дополнительно надеть электронный браслет. Прокурор сказал, что Кузьменко без разрешения ездила в Минюст, где рассматривали жалобу ее адвоката на экспертов, и приняла участие в протесте. Также он считает, что действия Кузьменко можно расценивать как давление на экспертов.

В то же время, адвокат обвиняемой заявил, что получал у правоохранителей разрешение на выезд женщины из дома, а также в день выезда предупреждал, где находится подзащитная. Защита Кузьменко просила назначить ей ночной домашний арест вместо круглосуточного, апеллируя, в частности, к тому, что ей нужно работать в больнице.

Ряд нардепов, активистов, ветеранов и волонтеров заявили суду, что готовы взять на поруки Андрея Антоненко. Медсестра Яна Дугарь просила не продлевать ей обязательства, утверждая, что с момента объявления подозрения прошел почти год, а новых рисков за это время прокуратура не привела.

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Ранее сообщалось, что суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отказал в допросах первых должностных лиц государства, о которых просила защита обвиняемых.