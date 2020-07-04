Дело Шеремета: У фигурантов Кузьменко и Антоненко появились проблемы со здоровьем

Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко Фото из открытых источников

У Кузьменко появились проблемы с давлением, а у Антоненко возникли боли в ноге

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся в СИЗО уже более 200 дней, обоих фигурантов в последнее время беспокоят проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на адвоката Антоненко Станислава Кулика и на мужа Кузьменко Петра Кияна.

Как отмечается, у Юлии Кузьменко появились сбои ритма сердца и проблемы с давлением, а у Андрея Антоненко возникли боли в ноге из-за больных сосудов.

"В связи с тем, что очень высокая температура в камере - она не проветривается, окна не открываются - начинаются сбои ритма сердца, начинаются проблемы с давлением, с суставами. И оно с каждым днем накапливается и ухудшается. 206 дней в темной камере - это очень много", - сказал муж Кузьменко.

А по словам адвоката, у Антоненко болит нога и что-то с сосудами и венами.

"Я не медик точно не скажу, и мы, конечно, пишем соответствующие ходатайства и заявления, но пока ему медицинскую помощь так и не предоставили", - отметил Кулик.

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Напомним, ранее подозреваемый в деле по убийству журналиста Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко заявлял, что в СИЗО на него давили и не оказывали медицинскую помощь.