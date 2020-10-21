Дело Шеремета: Суд отказался допрашивать первых лиц государства

Павел Шеремет Фото из открытых источников

Адвокаты обвиняемых хотели допросить президента Зеленского и других высокопоставленных чиновников

Суд в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета отказал в допросах первых должностных лиц государства, о которых просила защита обвиняемых. Об этом шла речь на заседании Шевченковского райсуда Киева, передает "Украинская правда".

"Как пояснила сторона защиты необходимость этого допроса: относительно обстоятельства, которые им стали известны относительно этого производства. Вместе с тем усматривается, что эти лица не были непосредственно свидетелями обстоятельств, подлежащих доказыванию по этому уголовному производству, и не являются свидетелями в понимании ст. 65 УПК.

Что касается других лиц, работников полиции, которые являются следователями, или понятых, которые принимали участие в тех или иных действиях, также мы с этим будем определяться объемом после исследования письменных материалов", - отметила судья Оксана Голуб.

Среди людей, которых хотят допросить адвокаты обвиняемых, значились: президент Владимир Зеленский, министр внутренних дел Арсен Аваков, его заместитель Антон Геращенко, экс-генпрокуроры Руслан Рябошапка и Юрий Луценко, заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль.

Защита объясняла, что эти должностные лица публично заявляли, что им известны материалы дела, обстоятельства преступления.

К слову, на сегодняшнем заседании суд решил, в каком порядке будет исследовать улики и проводить допросы. Сначала изучат письменные и вещественные доказательства, потом определят, каких экспертов и специалистов надо допросить в придачу к документам. После этого будут проведены допросы свидетелей, с точным перечнем которых определятся перед началом допросов. И напоследок будут допрошены потерпевшие и обвиняемые.

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Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета проверялась версия о причастности Максима Зотова — бизнес-партнера разыскиваемого экс-министра Александра Клименко.