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Дело Шеремета: Суд отказал Антоненко в освобождении из-под стражи

Андрей Антоненко Укринформ

Перерыв в рассмотрении дела объявлен до 8 октября

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает  Укринформ.

"Суд принял ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения", - объявила председательствующая судья Оксана Голуб.

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Как отмечается, следующее судебное заседание по делу Шеремета назначено на 8 октября на 14:30. По словам Голуб, на нем будут заслушивать вступительные речи сторон, а также мнения сторон относительно определения порядка исследования доказательств и ходатайств.

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Напомним, ранее стало известно, что в обвинительном акте, который зачитал прокурор в Шевченковском райсуде Киева, указано, что следствие не смогло установить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета

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