Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей
Рассмотрение дела отложили до 2 февраля
Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что адвокаты Антоненко настаивали на необходимости изменить меру пресечения подозреваемому из-за его проблем с сердцем и сердечно-сосудистой системой. В связи с ухудшением состояния здоровья защитники просили изменить содержание под стражей и назначить мужчине личное обязательство.
Однако суд отложил рассмотрение дела по существу до 2 февраля. Произошло это из-за неявки одного из адвокатов. Предполагается, что изучение материалов дела начнется на следующем заседании.
Напомним, недавно Андрей Антоненко заявил, что у него из-за пребывания в СИЗО начали выпадать зубы. По словам подозреваемого, в заведении оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало.
Ранее сообщалось, что следствие не смогло определить заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета. Такая информация была отражена в обвинительном акте.