Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитников

Согласно сообщению, суд продлил содержание Антоненко под стражей.

"Коллегия судей постановила: постановление суда, которым продлен срок содержания под стражей Антоненко, оставить без изменений", - сказал председательствующий судья.

После оглашения решения суда активисты начали выкрикивать "Позор" и "Андрей, держись".

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, тем самым отказав в удовлетворении ходатайства адвокатов.

Напомним, ранее Иван Баканов предположил, что фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агенты СБУ.