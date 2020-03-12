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Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей

Андрей Антоненко из открытых источников

Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитников

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защитников музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Укринформ".
 
Согласно сообщению, суд продлил содержание Антоненко под стражей.
 
"Коллегия судей постановила: постановление суда, которым продлен срок содержания под стражей Антоненко, оставить без изменений", - сказал председательствующий судья.

После оглашения решения суда активисты начали выкрикивать "Позор" и "Андрей, держись".

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, тем самым отказав в удовлетворении ходатайства адвокатов.

Напомним, ранее Иван Баканов предположил, что фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агенты СБУ.

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