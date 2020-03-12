Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей
Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защитников
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб защитников музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в деле убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Укринформ".
Согласно сообщению, суд продлил содержание Антоненко под стражей.
"Коллегия судей постановила: постановление суда, которым продлен срок содержания под стражей Антоненко, оставить без изменений", - сказал председательствующий судья.
После оглашения решения суда активисты начали выкрикивать "Позор" и "Андрей, держись".
Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, тем самым отказав в удовлетворении ходатайства адвокатов.
Напомним, ранее Иван Баканов предположил, что фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета могли быть агенты СБУ.