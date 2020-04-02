Дело Шеремета: Печерский суд Киева смягчил ночной домашний арест подозреваемой Яне Дугарь

Подозреваемая по делу Шеремета Яна Дугарь Фото: Громадське

Теперь она сможет передвигаться не только по поселку, но и району

Печерский районный суд Киева продолжил ночной домашний арест подозреваемой в деле убийства журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь до 31 мая.

Об этом сообщает Громадське.

Согласно решению суда, теперь она сможет передвигаться не только по поселку, но и району.

В то же время прокурор Сергей Зузак потребовал продлить меру пресечения подозреваемой еще на два месяца, поскольку, по его мнению, Дугарь может убежать.

Также он отметил, что подозреваемая может осуществить попытку давления на свидетелей по этому делу, уничтожить вещественные доказательства или совершить другое преступление.

Прокурор добавил, что стоит дождаться результатов 20 экспертиз и провести дополнительные следственные действия.

Адвокаты, в свою очередь, указали на факт фальсификации экспертиз, разногласий роста и заявили о наличии свидетелей, которые подтвердили, что Дугарь находилась в Донецкой области в то время, когда проводилось наблюдение за Шереметом.

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Подозреваемая назвала обвинения "ложью" и сказала, что не имеет отношения к преступлению.

Напомним, ранее стало известно, что Офис генерального прокурора по просьбе следователей полиции продлил сроки досудебного расследования в деле убийства журналиста Павла Шеремета до 12 июня.

Также сообщалось, что суд перенес рассмотрение изменения меры пресечения для подозреваемой Кузьменко из-за карантина.