Дело Шеремета готовилось очень тщательно: В МВД объяснили сложности с расследованием

Заместитель главы МВД Антон Геращенко Фото из открытых источников

Главная цель расследования этого дела - установить всех причастных, вплоть до заказчиков

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что дело убийства журналиста Павла Шеремета - одно из самых сложных в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, убийство журналиста было хорошо продумано, в частности, все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

"Во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их ходы и т. д.", - добавил Геращенко.

Заместитель главы МВД отметил, что дело Шеремета - это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, около 15 человек.

"Задача полиции - найти виновных, задача прокуратуры - не допустить преследования невиновных", - подчеркнул Геращенко.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что ни один из подследственных по делу Павла Шеремета (Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь, - ред.) не принимал участия в следственных действиях, они отказались давать любые показания. Кроме того, они отказались пройти полиграф.