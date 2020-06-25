live
Новости » События Читати новину українською

Дело Шеремета готовилось очень тщательно: В МВД объяснили сложности с расследованием

Заместитель главы МВД Антон Геращенко Фото из открытых источников

Главная цель расследования этого дела - установить всех причастных, вплоть до заказчиков

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что дело убийства журналиста Павла Шеремета - одно из самых сложных в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, убийство журналиста было хорошо продумано, в частности, все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

"Во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их ходы и т. д.", - добавил Геращенко.

Заместитель главы МВД отметил, что дело Шеремета - это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, около 15 человек.

"Задача полиции - найти виновных, задача прокуратуры - не допустить преследования невиновных", - подчеркнул Геращенко.

Новости по теме: "Он мощный министр": Зеленский заявил, что Аваков должен закончить дело Шеремета

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал, что ни один из подследственных по делу Павла Шеремета (Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь, - ред.) не принимал участия в следственных действиях, они отказались давать любые показания. Кроме того, они отказались пройти полиграф.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Пленки Порошенко-Байдена. Страна в долгах | Ток-шоу
Взрыв на Позняках. Секреты Белого дома. Скандальные
Андрей Портнов | Ток-шоу
Андрей Деркач | HARD с Влащенко | 23.06.20
Пленки Порошенко-Байдена. Уровень поддержки власти. Нормандская встреча | Ток-шоу