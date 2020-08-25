Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных , как просили адвокаты подозреваемых, - СМИ

Согласно сообщению, рассмотрение дела по существу начнут 4 сентября 2020 года, начало заседания запланировано на 13:00. О суде присяжных просили сами обвиняемые и их адвокаты.

Кроме этого, суд продлил обвиняемым меры пресечения до 23 октября. Так, Антоненко оставили под стражей в СИЗО, Кузьменко — под домашним арестом, а Дугарь — с залогом 168 тыс. гривен.

Новости по теме: Стерненко подтвердил, что фигурирует в деле об убийстве Шеремета

Также сторона защиты настаивала на том, что до сих пор неизвестно кто оплачивал работу британского эксперта Айвона Бирча. А его заключение экспертизы ходы является одним из ключевых доказательств по делу.

Как отмечается, в суд пришла потерпевшая, гражданская жена Павла Шеремета Елена Притула. Она отметила, что возлагается на суд по вопросу рассмотрения дела по существу и меры пресечения для обвиняемых, но добавила, что ее смущает то, как составлены документы.

"Я не могу сказать, что я на 100% удовлетворена качеством документов, которые были подготовлены обвинением", - сказала она. Также Притула отметила, что на заседание планирует приехать мать Павла Шеремета.

Напомним, на прошлой неделе подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты защита подозреваемой Яны Дугарь отказался.