Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко вручили обвинительные акты, Дугарь отказалась

Подозреваемая по делу Шеремета Яна Дугарь Фото: Громадське

Адвокат Дугарь утверждает, что сторона обвинения не открыла оригиналы экспертиз и других материалов

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, защита подозреваемой Яны Дугарь отказалась. Об этом рассказали защитники подозреваемых, сообщает Украинская правда.

"Обвинительный акт сегодня в 14:30 получили. Вручение обвинительного акта – это право прокурора, фактически он говорит о том, что уже все собрано, все открыто, все получено, имеется в виду, по доказательствах. Мы обвинительный акт, в отличие от адвокатов Яны Дугарь, получили. Я считаю, что мы, я и Юлия Кузьменко, готовы пойти в суд и в суде уже доказывать непричастность Юлии Кузьменко к совершению преступления, к убийству Павла Шеремета. Соответственно, всю тактику защиты будем реализовывать во время рассмотрения дела по сути в Шевченковском районном суде", - прокомментировал адвокат Кузьменко Тарас Беспалый.

По словам адвоката Антоненко Станислава Кулика, его подзащитному во вторник также был вручен обвинительный акт.

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Так защитник Яны Дугарь Виталий Коломиец в своем Facebook подчеркнул, что его подзащитная отказалась получать обвинительный акт, поскольку не было открыто всех оригинальных экспертиз и других материалов.

"В деле Шеремета прокурор решил вручить обвинительный акт без открытия всех оригиналов экспертиз и других матерей, без оценки наших доказательств в составе ходатайства о закрытии. Терпеть очередное нарушение закона не будем, в незаконной действиях участия принимать не стали. Обвинительный акт против Яна Дугарь остался у прокурора", - написал адвокат.

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Напомним, на прошлой неделе Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Ранее Антоненко заявил, что он готов пройти следственный эксперимент на месте преступления, но при условии, если с него снимут наручники, а потом сразу покажут видеозапись.