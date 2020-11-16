Дело о пытках в Кагарлыкском отделении полиции пошло в суд

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Подозреваемым также инкриминируют насильственное похищение и изнасилование

Офис Генерального прокурора совместно с Государственным бюро расследований завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении пятерых сотрудников Кагарлыкского отделения полиции и передал дело в суд. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Согласно сообщению, подозреваемым инкриминируют пытки, насильственное исчезновение и изнасилования согласно ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины.

Как отмечается, следствие установило, что указанные правоохранители для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности, задокументировано, что в январе 2020 года трое полицейских с целью получения признаний за совершение краж наносили двум потерпевшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажном отделении автомобиля за город, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Кроме того, в мае 2020 года с целью получения признания другому потерпевшему было нанесено 17 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степеней тяжести.

В свою очередь, руководитель Кагарлыкского отделения знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

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Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз насиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Впоследствии сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции. Злоумышленники были перемещены в изолятор временного содержания.

26 мая бывшему оперуполномоченному и экс-начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Киевской области объявили подозрение в изнасиловании женщины.

В начале июля в Киеве суд избрал меру пресечения еще двум работникам Кагарлыкского отделения полиции, которых подозревают в пытках.