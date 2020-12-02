Дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке передали в суд

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Уголовное производство касается пятерых сотрудников Кагарлыкского отделения полиции

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пятерых сотрудников Кагарлыкского отделения полиции в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Согласно сообщению, пятерым обвиняемым инкриминируется пытки, насильственное исчезновение и изнасилования согласно ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 УК Украины.

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Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2020 года правоохранители в своем служебном кабинете несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Впоследствии сотрудники ГБР задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции. Злоумышленники были перемещены в изолятор временного содержания.

26 мая бывшему оперуполномоченному и экс-начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Киевской области объявили подозрение в изнасиловании женщины.

В начале июля в Киеве суд избрал меру пресечения еще двум работникам Кагарлыкского отделения полиции, которых подозревают в пытках.

Кроме того, ппрокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области по непринятию мер к пресечению незаконных действий подчиненных.