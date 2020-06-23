Дело о портовых сборах: Емельяна допросили в НАБУ

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян Автор: Дубонос Никита

Ему хотят избрать меру защиту в виде личного обязательства

Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Емельяну хотят выбрать в рамках производства в отношении портовых сборов меру пресечения в виде личного обязательства. Об этом на брифинге сообщил адвокат Омеляна, передает Укринформ.

“Когда мы пришли сегодня для проведения следственных действий в виде допроса, нам вручили ходатайство о применении меры пресечения. Просят личное обязательство. Но соответствующей повестки нам не было выписано, и это уже нарушение уголовного процессуального законодательства, поскольку нормы УПК четко указывают, что если человека вызывают для проведения какого-либо процессуального или следственного действия, то она должна быть четко указана”, - сказал адвокат.

Защитник сообщил, что после того, как Емельяну и его защиты вручили ходатайство об избрании меры пресечения, был проведен допрос.

“И мы сообщили, что готовы предоставлять любые показания, касающиеся данного уголовного производства (в отношении портовых сборов — ред.), однако после того, как воспользуемся своим правом, предусмотренным ст. 221 УК, - по ознакомлению с материалами дела, чтобы понимать, что говорить, или какие доказательства предоставить следствию в подтверждение невиновности Владимира День”, - подчеркнул адвокат.

Защитник отметил, что ходатайство об избрании меры пресечения Емельяну “фактически в одном томе”. Среди прочего юрист акцентировал внимание на том, что в ходатайстве указывается, якобы Емельян может влиять на свидетелей в производстве, однако не указывается, на каких.

“Обычно, когда прокурор обосновывает свою позицию, он указывает, на кого может повлиять подозреваемый”, - пояснил защитник.

Юрист уточнил, что “мы будем бороться в суде, доказывать нашу правоту, что подозрение является необоснованным, поскольку Емельян Владимир действовал в рамках действующего законодательства”.

Со своей стороны Емельян отметил, что это решение — относительно приказа об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20% в декабре 2017 года, было принято, и оно было коллегиальным.

“Он не единолично принимал решения, а выполнял это решение на исполнение требований распоряжения правительства”, - уточнил юрист.

Как сообщалось, 6 ноября 2018 года пресс-служба НАБУ заявила о завершении досудебного расследования дела в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна (правительство Владимира Гройсмана) по фактам возможного незаконного обогащения и декларирование недостоверной информации.

Соломенский районный суд столицы в апреле закрыл уголовное производство в отношении Емельяна в части незаконного обогащения, однако постановил назначить к рассмотрению дело министра в части декларирования недостоверной информации по двум эпизодам.

в Частности, Емельян обвиняется в том, что, подавая декларации за 2015 и 2016 года, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму свыше 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Сейчас это производство в отношении Емельяна находится в ВАКС.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Емельяну в совершении незаконных действий, в результате чего был нанесен ущерб государственному бюджету на 30,4 млн гривен.