Дело МН17: В Нидерландах суд отказал в запросе спутниковых данных в НАТО

Катастрофа МН17 Reuters

Защита Пулатова настаивает на проведении дополнительного расследования

В пятницу, 3 июля, в Нидерландах во время десятого заседания по делу сбития самолета рейса МН17, суд отклонил просьбу защиты подозреваемых о повторном запросе спутниковых данных в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, защита подозреваемого Олега Пулатова настаивает на необходимости проведения дополнительного расследования. В частности, сторона требует уделить больше больше внимания альтернативным версиям катастрофы. Кроме этого, адвокаты попросили допросить около 100 свидетелей и экспертов.

Однако, нидерландские прокуроры назвали заявления о незавершенном расследовании нецелесообразными.

К слову, ранее адвокат Пулатова Сабине тэн Дуссхате заявила, что защита попросит радиолокационные данные с радаров. Если они будут недоступны, то защита запросит суд приказать прокуратуре продолжить расследование по этим радиолокационным данным.

На что в прокуратуре ответили, что повторное расследование радиолокационных данных с украинских радаров не нужно.

Напомним, недавно прокуратура Нидерландов представила запись новых телефонных разговоров в деле сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH1, который доказывает, что лайнер был сбит установкой "Бук".