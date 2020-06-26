Дело МН17: Прокуроры заявили об отсутствии доказательств запуска ракеты "воздух-воздух"

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Все улики указывают на то, что МН17 уничтожил "Бук"

Адвокаты одного четырех из подозреваемых по делу МН17, подполковника ГРУ России Олега Пулатова, заявили о незавершенности расследования "сценария военного самолета", который якобы мог сбить пассажирский Boeing 777 в небе над Донецком и обвинили Нидерланды в недостаточности доказательств, однако последние это отвергли.

Об этом стало известно из заявления голландских прокуроров во время заседания суда в Гааге в пятницу, 26 июня, сообщает "Укринформ".

"Такое ходатайство (о дополнительном расследовании - ред.) может быть удовлетворено только в случае, если такой сценарий правдоподобен. Информация по поводу изучения такой версии уже есть в материалах дела", - сказал нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.

Он также подчеркнул, что все улики указывают на то, что МН17 уничтожил "Бук", а защита подозреваемого не доказала сомнительность основной версии.

"Есть доказательства, которые свидетельствуют о том, что такой сценарий невозможен (сценарий военного самолета - ред.). В частности, повреждения "Боинга", фрагменты, обнаруженные в телах погибших, данные с радаров, показания свидетелей, фото и видео указывают на то, что MH17 уничтожил "Бук", - подчеркнул он.

После перерыва слово взял нидерландский прокурор Тайс Бергер, который также подчеркнул, что есть много доказательств, указывающих на использование ракеты "Бук", и никаких, которые бы говорили о запуске ракеты "воздух-воздух".

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Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

В марте 2020 года в неподконтрольном Донецке был арестован один из четырех ключевых фигурантов дела о катастрофе малайзийского "Боинга 777" рейса МН17, сбитого в небе Донбасса в 2014 году, - Леонид Харченко.

Сейчас на скамье подсудимых четверо подозреваемых, их считают причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время крушения самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ; глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Суд Нидерландов приобщит к делу MH17 интервью Игоря Гиркина, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону 18 мая текущего года.

8 июня, в Нидерландах началась очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом самолете МН17, которая продлится до 3 июля. В ходе нее прокурор Тейс Бергер заявил об обнаружении в телах экипажа 29 стальных осколков.

Следствие уверено, что сбить самолет на высоте свыше 10 км могла лишь установка "Бук" и овергло версию РФ о том, что ракету якобы запустили из района села Зарощенское, которое в июле 2014 было под контролем Вооруженных сил Украины.

Также позднее в суде было показано фото перевозки "Бука", а главным фигурантам дела отказали в иммунитете участников боевых действий.