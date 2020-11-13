Дело МН17: На суде подрались потерпевшая и адвокат Пулатова

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Драка состоялась в туалете во время перерыва

Во время очередного заседания суда в Нидерландах по делу сбития малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом, произошла драка между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова. Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, передает Leeuwarder Courant.

Сообщается, что драка произошла в туалете во время перерыва. Адвокат Пулатова Сабина тен Дуссхат подралась с родственницей одной из жертв. Ван Эйк утверждает, что это стало следствием якобы "чрезмерно оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры.

После инцидента Сабина тен Дуссхат не появилась на судебном заседании.

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Напомним, ранее на суде по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. В нем он отрицает свою вину.