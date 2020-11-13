live
Новости » События Читати новину українською

Дело МН17: На суде подрались потерпевшая и адвокат Пулатова

Фото из открытых источников

Драка состоялась в туалете во время перерыва

Во время очередного заседания суда в Нидерландах по делу сбития малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом, произошла драка между потерпевшей и адвокатом подозреваемого Олега Пулатова. Об этом заявил второй адвокат Будевейн ван Эйк, передает Leeuwarder Courant.

Сообщается, что драка произошла в туалете во время перерыва. Адвокат Пулатова Сабина тен Дуссхат подралась с родственницей одной из жертв. Ван Эйк утверждает, что это стало следствием якобы "чрезмерно оскорбительных" выражений, которые допускают прокуроры.

После инцидента Сабина тен Дуссхат не появилась на судебном заседании.

Новости по теме: Защита обвиняемого по делу МН17 заявила о необходимости допроса экспертов

Напомним, ранее на суде по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе показали обращение Олега Пулатова - единственного подозреваемого, который согласился на участие в процессе. В нем он отрицает свою вину.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Экзамен для чиновников: Кто будет подтверждать уровень владения украинским языком Коронавирус у Разумкова, заседание ТКГ и более 11 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки: Главное на утро 12 ноября Взяточник среди "слуг народа": Почему задержали главу Воловецкой ОТО и какое наказание ему грозит Ожидание нового транша от МВФ, вакцина от COVID-19 и передача власти в США: Главное на утро 11 ноября
Loading...

программы канала ZIK

“Карантин выходного дня”. Радикальное общество. Выборы в США | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Языковые конфликты. Политика Байдена. Протесты предпринимателей | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Оля Полякова | Шоу-бизнес на карантине |
Петр Симоненко | Ток-шоу |