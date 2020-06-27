Дело MH17: Появились новые доказательства сбития самолета ракетой "Бука"

Катастрофа МН17 Reuters

В Нидерландах представили новые телефонные разговоры Гиркина, Харченко и Дубинского после сбития Boeing

Прокуратура Нидерландов представила запись новых телефонных разговоров в деле сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17. Обнародованные материалы доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук". Об этом сообщает NRC.

Как отмечается, в телефонном разговоре подозреваемые Леонид Харченко, Сергей Дубинский и Игорь Гиркин прямо заявили, что сбили украинский самолет после того, как тот сбил Boeing. В то же время эксперты отметили, что тогда в небе, кроме лайнера, других самолетов не было. Кроме этого, в телах погибших и в самолете нашли фрагменты "Бука".

В частности, после катастрофы малайзийского Boeing Харченко позвонил Дубинскому и сказал: "Мы на месте. Мы уже сбили "Сушку" (самолет-истребитель - ред.)".

Впоследствии Дубинский звонит Олегу Пулатову и спрашивает: "Скажи, стрелял наш "Бук" или нет?". На что Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила Boeing".

Через некоторое время Дубинский позвонил Гиркину и заявил: "Сушка" врезалась в Boeing, и после этого мы расстреляли "Сушку" с нашего "Бука". Хорошие новости, правда Игорь?".

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К слову, прокуратура представила новые доказательства в ходе ответа на запросы адвокатов Олега Пулатова, которые настаивают, что Boeing якобы могли сбить украинские военные. По предварительной информации, суд возобновит слушания 3 июля.

Напомним, перед этим адвокаты россиянина Олега Пулатова, которого обвиняют в причастности к сбитии пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, отвергли вероятность того, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук".