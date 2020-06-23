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Дело MH17: адвокаты обвиняемого россиянина отвергают версию следствия

Адвокаты просят дальнейшего расследования

Адвокаты россиянина Олега Пулатова, которого обвиняют в причастности к сбитии пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, поставили под сомнение основную версию следствия. Они исключают вероятность того, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Об этом повідомляє Deutsche Welle.

Соответственно, адвокаты в понедельник 22 июня во время досудебных слушаний заявили о "безуспешное шестилетнее расследование", которое ведет объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Малайзии, Австралии и Украины.

По их мнению на месте катастрофы не было возможности провести расследование.

"Почти четыре месяца до места катастрофы не было доступа. Это означает, что с доказательствами могли играть или их могли подбросить", - предположил один из защитников.

Он также выразил сомнение в основной версии следствия - о сбитии самолета ракетой из комплекса "Бук".

"Главный сценарий было принято очень скоро - очень быстро следствие пришло к выводу, что это был "Бук". Все, что было обнародовано, было сфокусировано лишь на сценарии, в котором фигурирует "Бук". Они никогда не опрашивали свидетелей из украинской армии или свидетелей того, что самолет был сбит истребителем. Мы просим дальнейшего расследования", - заявил ходатайство адвокат.

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Напомним, в Гааге накануне возобновляются слушания в рамках судебного процесса по делу о сбитом в небе над Донбассом малайзийский "Боинг".

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