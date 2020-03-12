Дело избитого в прямом эфире тележурналиста "112 Украина" Решетняка передано в суд, обвиняют 5 человек

Facebook-страница Сергея Томиленко

Дело избитого в августе 2019 года в прямом эфире журналиста телеканала "112 Украина" Олега Решетняка передано в суд. Во время расследования установлено 5 лиц, которым было сообщено о подозрении в нападении и препятствовании профессиональной деятельности журналиста и съемочной группы телеканала "112 Украина". А 19 февраля обвинительные акты направлены в суд. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

По данным Томиленко, такую информацию на запрос от Национального союза журналистов Украины предоставили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области за подписью врио начальника следственного управления Евгения Маслия: "По факту событий 28 августа 2019 года в пгт Золочев, где неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса на Харьковщине, и отобрали камеру у журналиста Олега Решетняка, СВ Золочевского ОП ГУНП в Харьковской области внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 171, ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. В ходе досудебного расследования установлены пять человек, которым сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений в отношении журналиста Олега Решетняка и съемочной группы телеканала "112 Украина". По результатам расследования обвинительные акты в отношении фигурантов 19.02.2020 направлены в суд".

Сам пострадавший в комментарии НСЖУ подтверждает, что сейчас идут подготовительные заседания. "Следователь по этому делу у меня толковая. Планирую вскоре поехать на суд по существу", - говорит Олег Решетняк.

Как сообщалось ранее, 28 августа 2019 года в Харьковской области журналисты телеканала "112 Украина" подверглись нападению во время съемки сюжета о незаконной вырубке леса. Один из пострадавших, Олег Решетняк, смог выйти в прямой эфир и рассказал обо всех деталях инцидента. Напали на журналистов в поселке Золочев Харьковской области: автомобиль съемочной группы заблокировали, пробили колеса, а корреспондентам угрожали физической расправой. Часть столкновений произошла в прямом эфире, а потом связь оборвалась. Журналистам удалось вызвать полицию, однако сотрудники правоохранительных органов, прибывшие по вызову, не стали вмешиваться, а просто наблюдали со стороны.

"Произошло следующее: мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер, для того чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас происходит ругань, моим коллегам угрожают. Внутри остался водитель нашей машины, авто чуть не перевернули, мы смогли своими усилиями остановить. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована", - рассказывал о деталях события Олег Решетняк.

На место инцидента вызвали спецгруппу КОРД, которая должна была освободить журналистов. "Нападающие требуют от нас флеш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Все они представляются людьми, которые работают здесь, а мы, мол, приехали и хотим остановить их работу, им не за что жить. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются, сейчас стоит машина с европейскими номерами, перекрыла дорогу, спустили колеса. Сейчас они планируют переворачивать машину, кажется", - добавил журналист.

После нападения в комментарии НСЖУ Олег Решетняк так прокомментировал свое состояние: "Жить буду, но на третий день ходить и говорить стало больно. Врачи говорят, что это нормально. Вчера прошел полное медицинское обследование. Были моменты, которые после первого исследования вызвали беспокойство. Поэтому врачи провели дополнительное обследование, чтобы снять все точки над "і"".

В целом следователи, прокуроры и работники оперативных подразделений в первые дни после нападения на съемочную группу допросили как свидетелей 48 человек. Процессуальным руководителем в уголовном производстве вынесено 22 постановления об отобрании образцов следов пальцев рук у 19 свидетелей и 3 пострадавших.

В Национальном союзе журналистов Украины подчеркивают, что только прецеденты весомого наказания нападавших на журналистов смогут остановить новые проявления физической агрессии к представителям СМИ.

"Факт, что избиение Олега Решетняка происходило в прямом телеэфире, не останавливал нападающих, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Полная безнаказанность за преступления против журналистов является причиной таких брутальных атак. Поэтому суд над нападавшими в деле избиения на Харьковщине съемочной группы национального телеканала может быть показательным для всей Украины".

Facebook-страница Сергея Томиленко

Напомним, 28 августа неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса. Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналиста Олега Решетняка избили, ему вызвали скорую помощь.

После этого в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что срочно отправили группу для помощи журналистам.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование проводится по ч. 3 ст. 171 ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов"), ч. 1 ст. 186 ("Грабеж"), ст. 293 ("Групповое нарушение общественного порядка"), ч. 2 ст. 345-1 ("Угроза или насилие в отношении журналиста") Уголовного кодекса Украины. За совершение этих преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Одному из наиболее активных участников нападения объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 171 ("Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов") Уголовного кодекса Украины.