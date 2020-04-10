Дело Гандзюк: Суд оставил под стражей Павловского
Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась запугиванием и избиением людей
Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.
Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда.
Как отмечается, 9 апреля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 3 марта 2020 года было оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 30 марта Печерский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк Алексею Левину.
Также отмечалось, что друзья Гандзюк заявили, что генпрокурор Венедиктова давит на отца активистки.