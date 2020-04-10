Дело Гандзюк: Суд оставил под стражей Павловского

Игорь Павловский Фото из открытых источников

Следствие считает, что Павловский создал и возглавил преступную организацию, которая занималась запугиванием и избиением людей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда.

Как отмечается, 9 апреля коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева.

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"По результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 3 марта 2020 года было оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 марта Печерский районный суд Киева на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве Екатерины Гандзюк Алексею Левину.

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Также отмечалось, что друзья Гандзюк заявили, что генпрокурор Венедиктова давит на отца активистки.