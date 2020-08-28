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Дело Гандзюк: Прокурор просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы, а семья жертвы - 23 миллиона гривен

Владислав Мангер и Алексей Левин Фото из открытых источников

Семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым на компенсацию морального вреда

Прокуратура просит приговорить главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина до 12 лет лишения свободы за убийство активистки Екатерины Гандзюк. Об этом говорится в обвинительном акте, который сегодня зачитал представитель гособвинения по делу Андрей Синюк в Днепровском райсуде столицы, передает "Укринформ".

"Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", - объявил прокурор.

Кроме того, семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве Владиславу Мангеру и Алексею Левину с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба.

"Потерпевшие оценили нанесенный моральный ущерб в 23 миллиона гривен", - заявила представитель родителей и гражданского мужа Гандзюк Ольга Веретильник в Днепровском райсуде.

По словам Веретильник, убийство Екатерины Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. Кроме этого, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые причиняли дополнительные душевные и моральные страдания родным погибшей.

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Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил взять под стражу председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, без возможности внесения залога.

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