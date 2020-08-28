Дело Гандзюк: Прокурор просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы, а семья жертвы - 23 миллиона гривен
Семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым на компенсацию морального вреда
"Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", - объявил прокурор.
Кроме того, семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве Владиславу Мангеру и Алексею Левину с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба.
"Потерпевшие оценили нанесенный моральный ущерб в 23 миллиона гривен", - заявила представитель родителей и гражданского мужа Гандзюк Ольга Веретильник в Днепровском райсуде.
По словам Веретильник, убийство Екатерины Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. Кроме этого, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые причиняли дополнительные душевные и моральные страдания родным погибшей.
Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил взять под стражу председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, без возможности внесения залога.