Дело Гандзюк: Подозреваемого Мангера взяли под стражу

Он будет находиться под стражей до 28 июля без возможности внесения залога

Печерский районный суд Киева разрешил взять под стражу главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, без возможности внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Постановлением следователя судьи Печерского районного суда г. Киева 19 июня 2020 года удовлетворено ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора об изменении меры пресечения председателю Херсонского областного совета, который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк. Подозреваемый взят под стражу до 28 июля 2020 года без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Мангер более года находился под залогом в 1 млн 152 тыс грн, однако прокуроры обратились к суду с ходатайством об изменении ему меры пресечения, поскольку обнаружили новые обстоятельства.

В частности, из-за обличительных показаний относительно подозреваемых, отдельным свидетелям и членам их семей начали поступать угрозы физической расправой, в частности, путем телефонных звонков, писем и сообщений в мессенджерах.



Как отмечается, чтобы не позволить Мангеру скрываться от следствия и влиять на свидетелей, прокуроры еще 11 июня 2020 года обратились в Печерский районный суд г. Киева с ходатайством применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, во вторник, 16 июня, правоохранители задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание суда, в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.