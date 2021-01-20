Дело дохгантера Святогора: Суд сообщил, почему его не наказал

Дохгантера Святогора оправдали из-за отсутствия доказательств Фото из открытых источников

Следствие не имело прямых доказательств причастности мужчины к насилию над животными

Шевченковский районный суд Киева оправдал дохгантера Алексея Святогора из-за отсутствия обвинения в убийстве или жестоком обращении с животными. Об этом сообщила его пресс-служба на своей странице в Facebook.

"Во время судебного разбирательства судом установлено, что Святогор А.А., кроме непосредственного участия на теле- и радиопередачах, в которых имели место его высказывания на предложенные темы, любых действий, связанных с изготовлением видеопродукции упомянутых передач, не совершал. То есть, он непосредственно не фиксировал техническими средствами соответствующие аудио- и видеозаписи, не монтировал их, не записывал на любые носители информации и не распространял их. Это указывает на то, что действия Святогора А.А. не подпадают под состав инкриминируемого ему уголовного правонарушения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, другое решение не могло быть принятым только на основе общественного мнения.

Обжаловать соответствующее решение могут лишь участники судебного процесса, а предоставить правовую оценку в состоянии только суд высшей инстанции.

Ранее сообщалось, что 18 января 2021 года Шевченковский суд столицы оправдал Алексея Святогора в изготовлении фото и видео материалов, пропагандирующих насилие над животными. Такое решение приняли из-за отсутствия доказательств в инкриминируемых ему преступлениях.

Напомним, Святогору были предъявлены обвинения по статьям ч. 2 и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса, другие обвинения - как в убийстве животных, так и в жестоком обращении с ними - ему не предъявляли.

Сам Алексей Святогор заявлял, что он убил более 500 бродячих животных. Жестокие действия мужчина объяснял тем, что таким образом лишает собак тяжелой жизни на улице.