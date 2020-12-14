Делала экстремальное селфи: Во Львове 15-летняя девушка заживо сгорела на товарном вагоне

Девушка прикоснулась к линии электропередач Нацполіція

Львовянка прикоснулась к линии электропередач и получила мощный удар током

Во Львове 15-летняя девушка пыталась сделать селфи на товарном вагоне поезда, в результате чего погибла от поражения электрическим током. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия случилась 14 декабря примерно в 01:30 на территории товарного парка железнодорожной станции "Пидзамче" на улице Богдана Хмельницого. Тело погибшей на путях обнаружил машинист поезда, после чего вызвал карету скорой помощи. По данным медиков, девушка погибла в результате поражения элктрическим током.

"Поражение током девушка получила во время того, как делала селфи на товарном вагоне и прикоснулась к линии электропередач", - пояснили в полиции.

Как выяснилось, погибла 15-летняя львовянка, об исчезновении которой накануне сообщили ее родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" (ч. 1 ст. 115 УК) с примечанием "несчастный случай". Правоохранители начали расследование.

Напомним, ранее в Одессе подросток залез на товарный вагон для того, чтобы сделать селфи. В результате парень получил поражение электрическим током и был госпитализирован с термическими ожогами всего тела.