Дела Майдана: Завершено расследование в отношении бывшего следователя МВД

Евромайдан, Киев, 2014 год Фото из открытых источников

После ознакомления адвокатов и подозреваемых с материалами, обвинительный акт будет направлен в суд

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего старшего следователя районного управления Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В частности, было установлено, что в течение декабря 2013 – февраля 2014 года подозреваемый безосновательно объявил о подозрении трем участникам акций протеста. Кроме этого, бывший следователь подал в киевский суд ходатайство об избрании в отношении потерпевших меры пресечения в виде содержания под стражей, которые судом незаконно удовлетворено.

Таким образом, бывшего следователя милиции заподозрили в совершении следующих действий:

▪️ злоупотребление властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины);

▪️ служебный подлог (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

▪️ привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенной с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372 Уголовного кодекса Украины);

▪️ незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, походов и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

По данным ГБР, в настоящее время адвокаты подозреваемого и потерпевшие знакомятся с материалами производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, на прошлой неделе следователи ГБР завершили расследование двух уголовных производств в отношении двух правохранителей, которые приняли участие в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.